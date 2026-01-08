Ein Grad Wassertemperatur und einiger Wind: Die Bedingungen beim Neujahrsschwimmen am Sonntag, 11. Januar 2026, am Süßen See in Mansfeld-Südharz könnten leichter sein. Welche Tipps und Infos es zu der Veranstaltung noch gibt.

Ein Grad Wassertemperatur im Süßen See - Tipps und Infos rund um das Neujahrsschwimmen

Da der Süße See zugefroren ist, muss auch in diesem Jahr die EIsfläche freigesägt werden - so wie auch 2017 (auf dem Foto).

Seeburg/MZ. - Der erste Atemzug brennt, das Wasser ist eiskalt und trotzdem lächeln sie. Jahr für Jahr wagen sich am Süßen See in Seeburg Menschen ins Wasser, die das neue Jahr nicht ganz alltäglich, sondern mit voller Entschlossenheit beginnen wollen. Das Neujahrsschwimmen ist längst ein Symbol für Mut, Gemeinschaft und den besonderen Zusammenhalt in der Region geworden. So auch in diesem Jahr, wenn es am 11. Januar, ab 12 Uhr in Seeburg am Nordufer des Süßen Sees, wieder soweit ist.