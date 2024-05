In der Nacht sind Unbekannte in eine Garage in Aseleben eingebrochen. Dort haben sie einen Pkw und andere Gegenstände gestohlen.

Aseleben/MZ. - In der Nacht zu Dienstag sind Unbekannte in eine Garage in Aseleben eingebrochen. Die Täter entwendeten den darin untergestellten Pkw und verschiedene andere Gegenstände, die in der Garage gelagert wurden. Der Gesamtschaden wird auf rund 20.000 Euro beziffert, teilt die Polizei mit.