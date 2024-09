„Wahr-Zeichen. Zeitzeugen der Geschichte“ ist das Motto des diesjährigen Tages des offenen Denkmals am Sonntag, 8. September. Auch in Mansfeld-Südharz können einige Denkmäler besichtigt werden.

Das kann am Tag des offenen Denkmals in Eisleben, Hettstedt und Umgebung besichtigt werden

Eisleben/Hettstedt/MZ. - Am Tag des offenen Denkmals an diesem Sonntag gibt es allein im Mansfelder Land gefühlt 100 verschiedene Angebote. Unter anderem lädt der Heimatverein Wolferode zu einer Filmvorführung ein. Zudem haben das Schloss Henriette in Helmsdorf, das Sonnenschloss in Walbeck und viele weitere Denkmäler für Besucher geöffnet. Hier die Termine im Überblick:

Hettstedt: Einen besonderen Service bietet Hettstedt am Sonntag an diesem Tag an. In der Zeit von 10 bis 15 Uhr fährt eine Shuttle-Bus im 30-Minuten-Takt von der Haltestelle an der Alten Druckerei – welche selbst besichtigt werden kann – zu den weiteren geöffneten Denkmälern Kupferkammerhütte, wo die Mansfelder Bergwerksbahn ihre Ausstellung präsentiert, Mansfeld-Museum, Sonnenschloss Walbeck und zur Flamme der Freundschaft. Ebenfalls kostenfrei besucht werden der Molmeckturm, das Saigertor, die Gangolfkirche sowie die Jakobikirche. Für Kinder gibt es in allen Denkmälern Stempel. Mit einer vollen Stempelkarte gibt es drei gratis Karussellfahrten zum Hettstedter Kupferfest vom 19. bis 20. Oktober, teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Braukommune Hettstedt lädt zu Führungen durch das Brauhaus ein. Diese finden um 10, 11 und 14.30 Uhr statt. Zudem hat die Ausstellung zum Mansfelder Bergab von 10 bis 15 Uhr geöffnet, heißt es in einer Mitteilung.

Hettstedt: Der Verein Mansfelder Bergwerksbahn lädt von 10 bis 17 Uhr auf das Gelände der ehemaligen Kupferkammerhütte in Hettstedt ein (Anfahrt über Pappelweg 11). Stündlich werden Führungen auf dem Gelände und im Lokschuppen angeboten. Für Imbiss und Getränke ist gesorgt. Außerdem gibt es Souvenirs und Sonderstempel für den Wippertaler Stempelpass.

Eisleben: Die alte Gertrudkirche in der Nicolaistraße 30 in Eisleben ist von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Der Anfang 2024 gegründete Förderverein Gertrudkirche - Nicolaiviertel informiert über die Geschichte des ehemaligen katholischen Gotteshauses und stellt Pläne für die Sanierung sowie Nutzungsideen vor. Für die Besucher gibt es Kaffee und Kuchen.

Mansfeld: Verborgene Schätze hinter sonst verschlossenen Türen sind in Mansfeld zu entdecken. Nick Schöne, Mitarbeiter der Kulturellen Bildung bei den Luthermuseen, lädt am Sonntag um 14 Uhr zu einer spannenden Führung in den Keller von Luthers Elternhaus in Mansfeld ein. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Führung ist für Kinder und Erwachsene geeignet.

Gerbstedt: Der Verein „Freunde der Halle-Hettstedter Eisenbahn“ öffnet von 10 bis 18 Uhr das Bahnhofsgebäude in Gerbstedt. Dort gibt es eine Ausstellung zur Geschichte der Kleinbahn zu sehen, die ab 1896 mit Personen- und Güterzügen zwischen Halle und Hettstedt sowie auf der Zweigstrecke Gerbstedt-Friedeburg fuhr.

Eisleben: Die ehemalige Synagoge in der Lutherstraße 25 in Eisleben ist von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Mitglieder des Vereins Eisleber Synagoge informieren über die geplanten Sanierungsmaßnahmen im Gebäude und das Nutzungskonzept. Außerdem sind Ausstellungen über das jüdische Leben in Eisleben, über Luthers Judenbild sowie über Rosa Luxemburg zu sehen.

Das Alte Pastorat in Wansleben am Kirchplatz kann von 10 bis 16 Uhr besichtigt werden. Das um 1780 errichtete Gebäude ist sowohl baulich als auch historisch interessant. Nachdem das Pfarrhaus lange leergestanden hatte, hat es 2013 ein Privatmann gekauft und seitdem saniert. Der Eigentümer, der dort seit 2017 wohnt, bietet am Sonntag kleine Führungen an.

Wansleben: Die Natur- und Heimatfreunde Wansleben am See laden in das historische Dorfgefängnis/Freibank ein. Zwischen 10 und 16 Uhr können im denkmalgeschützten Gebäude in der Langenbogener Straße der „Gefängnistrakt“ sowie die „Heimatstube“ besichtigt werden. Für die Verpflegung zeichnet sich die Volkssolidarität verantwortlich.

Helmsdorf: Der Verein Schloss Henriette Helmsdorf bietet von 10 bis 17 Uhr Führungen durch das Gebäude an, das Anfang des 19. Jahrhunderts für die Familie von Kerßenbrock erbaut wurde. Zu sehen sind auch sechs der zehn historischen Gemälde, die kürzlich im Kreisarchiv wiedergefunden worden sind. Außerdem gibt es Musik, Kaffee und Kuchen sowie Gegrilltes.

In der Bonifatiuskirche in Vatterode lädt der Förderverein ab 10 Uhr zur Besichtigung der Kirche ein. Dabei gibt es Geschichtliches zum Gotteshaus, Turmbesteigungen und ein musikalisches Intermezzo von Annerose Kendziora. Ab 14.30 Uhr wird eine Ausstellung zum Thema „Nachhaltigkeit - Schöpfung - Natur - Umwelt“ mit Zeichnungen und Bildern eröffnet.

Das Sonnenschloss Walbeck kann zum Tag des offenen Denkmals von 10 bis 16 Uhr besichtigt werden. Auf dem Gelände wurden in den vergangenen Jahren etliche Bereiche saniert: Das Refektorium im Haupthaus, Ferienwohnungen im Südflügel, die Kutschenremise und vieles mehr. Die Freiwillige Feuerwehr Walbeck sorgt für die Bewirtung an diesem Tag.

Eisleben: In der Kirche und dem Kloster St. Annen in der Eisleber Neustadt finden um 11 und um 15 Uhr Führungen statt. In dem ehemaligen Augustiner-Eremiten-Kloster mit den original erhaltenen Mönchszellen hat sich Martin Luther mehrfach aufgehalten. Geöffnet sind die Annen- und die Andreaskirche von 11 bis 16 Uhr sowie die Petri-Pauli-Kirche von 11.30 bis 16 Uhr.

Die Kirche St. Laurentius in Gorenzen kann von 10 bis 17 Uhr besichtigt werden. Es werden auch Führungen angeboten. Um 14 Uhr wird ein Gottesdienst gefeiert. Ab 15 Uhr gibt der Musiker Jörg Weese aus Gorenzen ein Konzert mit Songs berühmter Liedermacher wie Reinhard May. Im Anschluss wird zu Kaffee und Kuchen im Kirchgarten eingeladen.

Der Heimatverein Rohnetal Osterhausen lädt von 10 bis 16 Uhr nach Sittichenbach ein. Unter anderem können das Taubenhaus, die Wasserkunst (Foto) und der Mönchsstollen besichtigt werden, und der Ginkgobaum wird vermessen. In der katholischen Kirche gibt es eine Gemäldeausstellung zu sehen. Außerdem werden Kaffee und Kuchen angeboten.

Wolferode: Der Heimatverein Wolferode lädt zu einer Filmvorführung ein. Im Vereinshaus, Kunstbergstraße 9, wird ab 14 Uhr ein Film von der von der Befahrung des Froschmühlenstollens vom W-Schacht Wimmelburg zum Lichtloch 56 in Wolferode gezeigt, teilt der Heimatverein mit.

Hettstedt: Der Seelsorgebereich Hettstedt begeht den Tag des offenen Denkmals mit verschiedenen Veranstaltungen, heißt es in einer Ankündigung. So erklingt um 10 Uhr die große Rühlmannorgel in der St.-Jakobi-Kirche. Ebenfalls öffnet die St.-Andreas-Kirche in Walbeck. Ab 14 Uhr wird nach Bräunrode in die St.-Nikolaus-Kirche zum Gottesdienst eingeladen. Um 16 Uhr singt der Frauenchor Volksstedt dort im Konzert.

Helbra: Das kulturelle Erbe der Industriekultur im Mansfelder Land können Besucher auf dem Schmid Schacht in Helbra in der Zeit von 9.30 bis 16 Uhr erleben. Dabei gibt es 800 Jahre Bergbau und Hüttentechnik hautnah zu erleben, heißt es in der Mitteilung.

Wippra: Das Schieferhaus in Wippra öffnet am 8. September von 11 bis 17 Uhr seine Pforten. Dann können die Besucher die Räume des Hauses in Augenschein nehmen. Ab 12 Uhr wird zu jeder vollen Stunde eine Führung durch das Haus angeboten, bei der es Informationen über die Geschichte des Hauses, Bauschäden und den Sanierungsfortschritt gibt, heißt es in der Mitteilung. Im Hof sorgt die Band „Rock mbH“ ab 15.30 Uhr mit Livemusik für Unterhaltung. Und natürlich darf an diesem Tag auch das Bier vom Fass aus der benachbarten Museumsbrauerei nicht fehlen.

Hergisdorf: Auch die St. Ägidiuskirche in Hergisdorf öffnet allen Besuchern ihre Pforten. Ab 9.30 Uhr können in der noch vor dem Bauernkrieg errichteteten Kirche etwa die Erinnerungstafeln an die Kriegsgefallenen besichtigt werden. Um 16 Uhr wird zudem die Irish-Folk-Band Planxty Irwin aus Magdeburg ein Konzert geben, kündigt der Freundeskreis St. Ägidius-Kirche Hergisdorf an.

Biesenrode: Drei Kirchen im Pfarrbereich Wippra haben am Sonntag geöffnet: So können in der Zeit von 11 bis 16 Uhr die Bartholomäuskirche in Biesenrode und die Nikolauskirche in Piskabron – wo zudem ein Vortrag zur Geschichte der Kirche zu hören sein wird – besichtigt werden. Zwischen 10 und 17 Uhr wartet die Laurentiuskirche in Gorenzen auf Besucher. Hier gibt es um 14 Uhr unter dem Titel „Angedacht“ einen Gottesdienst mit Pfarrer André Rotermund, um 15 Uhr tritt der Gorenzer Musiker Jörg Weese auf. das geplante Konzert des Erdeborner Männerchors dagegen fällt dagegen krankheitsbedingt aus. Kaffee und Kuchen wird in allen Kirchen angeboten, heißt es in einer Ankündigung.