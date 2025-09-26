weather spruehregen
  4. Erfolg für Tanzgruppe aus Polleben: „Dance Devils“ aus Polleben nehmen erstmals an Turnier teil - mit überragendem Ergebnis

Die Kindertanzgruppen des SV Rot-Weiß 1923 Polleben haben erstmals an einem großen Wettbewerb in Dessau-Roßlau teilgenommen – mit einem überragenden Ergebnis.

Von Jörg Müller 26.09.2025, 14:00
Die „Dance Devils“ aus Polleben sind mit vier Kindergruppen bei dem Tanzwettbewerb in Dessau-Roßlau gestartet.
Die „Dance Devils“ aus Polleben sind mit vier Kindergruppen bei dem Tanzwettbewerb in Dessau-Roßlau gestartet. (Foto: Maik Schumann)

Polleben/MZ. - „Wir waren total überrascht und konnten es alle nicht fassen“, sagt Sandra Alsleben. Sie ist sportliche Leiterin und Trainerin der Tanzgruppe „Dance Devils“, die zum SV Rot-Weiß 1923 Polleben gehört. Die „Dance Devils“ sind jetzt mit vier Kindergruppen zum ersten Mal bei einem überregionalen Turnier angetreten, dem Tanzwettbewerb der Revuetanzgruppe „Showtime“ in der Dessau-Roßlauer Anhalt-Arena.