Bluttat in Eisleben: Frau auf offener Straße mit mehreren Messerstichen verletzt

Eisleben/MZ - Eine 31-jährige Frau ist am frühen Donnerstagnachmittag in der Eisleber Innenstadt Opfer einer blutigen Gewalttat geworden. Laut Polizei stach ein Mann in der Halleschen Straße mehrfach auf sie ein und brachte ihr lebensbedrohliche Verletzungen bei. Zeugen leisteten der Frau Erste Hilfe, bevor sie in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<