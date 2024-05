Auf der A 38 war es am Freitagabend zu einem Unfall gekommen. Für die Bergungsarbeiten musste die Autobahn voll gesperrt werden (Symbolbild).

Merseburg/Bad Lauchstädt/MZ/und. - Am Freitagabend ist es auf der A 38 nahe der Anschlussstelle Merseburg-Nord zu einem Unfall mehreren Verletzten gekommen. Ein Pkw-Fahrer war mit seinem Fahrzeug in Richtung Göttingen unterwegs, als er gegen 21 Uhr nahe der Anschlussstelle aus bisher ungeklärter Ursache mit dem Auflieger eines auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzuges kollidierte. In der Folge überschlug sich der Pkw.

Fahrer und Beifahrer (45 und 38 Jahre alt) mussten verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Nach bisherigem Stand sind die Verletzungen nicht lebensbedrohlich. Bei dem Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Er musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. An dem Auflieger kam es zu einem Reifenschaden, welcher vor Ort durch einen Reifendienst behoben wurde. Für die Bergungsmaßnahmen musste die Autobahn in Fahrtrichtung Göttingen machte etwa 23.20 Uhr voll gesperrt werden.