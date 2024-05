An den Wochenenden können Besucher in Pouch die 105 Stufen zur Plattform erklimmen. Auch außerhalb dieser Öffnungszeiten öffnet der Turmwächter nach Absprache gern dort die Tür.

Pouch/MZ. - Ab diesem ersten Mai-Wochenende – also am 4. und 5. Mai – ist der Rote Turm in Pouch wieder regelmäßig für Besucher zugänglich: Die Saison wird also eröffnet. Bis Oktober haben Interessierte immer Sonnabend und Sonntag jeweils von 14 bis 17 Uhr die Möglichkeit, die 105 Stufen bis zur Aussichtsplattform zu erklimmen.

Ehrenamtliche wieder im Einsatz

„Dafür sind wieder mehrere Ehrenamtliche im Einsatz, um den Leuten dieses Erlebnis zu bieten“, weiß Rainer Baldofski. Der Muldensteiner ist nicht nur Ortschronist in seinem Heimatort, sondern auch Turmwächter in Pouch. „Bei schönem Wetter gibt es dort oben einen genialen Ausblick bis nach Leipzig und weiter“, schwärmt er. Über die Geschichte dieser Sehenswürdigkeit kann er ebenfalls so einiges berichten.

Sächsisch-fränkische Ritter bauten im beginnenden zehnten Jahrhundert am erhöhten Ufer der Mulde einen Wehrturm, erzählt er. Zu diesem Zeitpunkt bestand dort schon eine Burganlage – der Turm war damals aus Holz. Jener wurde im 13. Jahrhundert durch einen Steinbau ersetzt.

„Zu der Zeit noch mit Zinnen, die aber im 15. Jahrhundert überbaut wurden und dem Turm sein heutiges Aussehen gaben“, so der Hobby-Historiker. Auch Zahlen nennt er: Die Höhe bis zur Plattform beträgt 20 Meter, bis zur Spitze 26 Meter. Und vom ehemaligen Muldeflussbett – heute Goitzscheufer – steht er etwa 50 Meter entfernt. „Die rötliche Farbe erhielt der Turm durch den hohen Eisengehalt in den verwendeten Ziegeln.“

Informationen zum Turm auch im Internet

Wer noch mehr über den Roten Turm erfahren will, kann sich darüber im Internet informieren. Und wer ihn außerhalb der Wochenend-Öffnungszeiten besichtigen möchte: Turmwächter Baldofski öffnet nach entsprechender Rücksprache dann gern die Tür und vermittelt obendrein sein geschichtliches Wissen.

Absprachen sind möglich unter Tel.: 01590/4 43 27 14 oder 03493/9 29 95 12. Weitere Informationen gibt es auch im Internet unter www.pouch-roterturm.de