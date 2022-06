Polizei sperrt Hallesche Straße in Eisleben: Frau mit Messer attackiert

Eine Frau wurde in der Halleschen Straße in Eisleben mit einem Messer angegriffen.

Eisleben/MZ - Ein Großaufgebot an Polizisten hat den Bereich um die Hallesche Straße, dem Plan und der Bahnhofstraße in Eisleben abgesperrt. Ersten Informationen zufolge hat ein Mann in der Halleschen Straße eine Frau mit einem Messer angegriffen. Der Täter konnte gefasst werden. Genauere Umstände der Tat sowie die Identität des Angreifers sind noch unklar.