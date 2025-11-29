Es wird gebaut, es wird gewarnt und manchmal wird es laut. Am Bahnhof Röblingen am See laufen die Arbeiten rund um die Uhr. Warum akustische Signale dabei unverzichtbar sind.

Bauarbeiten am Bahnhof Röblingen am See: Neue Gleise und Oberleitungen entstehen

Am Bahnhof in Röblingen wird auch im Dezember weiter gebaut.

Röblingen/MZ - Am Bahnhof Röblingen am See wird auch im Dezember kräftig gebaut. Im Rahmen des Projekts „740-Meter-Netz Röblingen am See“ entstehen neue Gleisanlagen, eine moderne Gleisfeldbeleuchtung sowie Oberleitungsanlagen. Die Arbeiten laufen nicht nur tagsüber, sondern teilweise auch nachts und an den Wochenenden, hieß es in einer Pressemitteilung der Deutschen Bahn.