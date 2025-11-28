Im Dezember kommt es am Bahnhof Sangerhausen und in Blankenheim erneut zu Bauarbeiten – und das nicht nur tagsüber. Was genau geplant ist und wo es besonders eng wird.

Warum es in Sangerhausen und Blankenheim jetzt unruhig wird

Blick auf den Sangerhäuser Bahnhof aus der Luft. Die Bahn kündigt umfangreiche Arbeiten im Dezember an.

Sangerhausen - Im Rahmen der Sanierung der Bahnstrecke Halle – Eichenberg müssen sich Reisende und Anwohner im kommenden Monat weiter auf Einschränkungen einstellen. Die Deutsche Bahn kündigt Arbeiten an der Strecke und an den Stellwerken an. „Hiermit möchten wir Sie darüber informieren, dass es auch im Dezember 2025 zu Bauarbeiten in Sangerhausen und im Bereich Blankenheim kommen wird“, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.