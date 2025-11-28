weather starkbewoelkt
Halle (Saale), Deutschland
  4. Roßla: Penny hofft auf Wiedereröffnung vor Weihnachten

Hausverwaltung gibt Update Nach plötzlicher Schließung: Penny in Roßla vor Comeback?

Nach der überraschenden Schließung des Penny-Markts in Roßla gibt es Hoffnung: Die Reparatur des einstutzgefährdeten Dachstuhls startet bald – die Wiedereröffnung könnte vor Weihnachten klappen.

Von Frank Schedwill Aktualisiert: 28.11.2025, 08:48
Blick auf das Logo des Penny-Markts in Roßla.
Blick auf das Logo des Penny-Markts in Roßla. (Foto: Frank Schedwill)

Roßla - Gute Nachricht für die Kunden des geschlossenen Penny-Markts im Südharzer Ortsteil Roßla: Nach Angaben der zuständigen Hausverwaltung in Berlin könnte der Markt möglicherweise noch vor Weihnachten wieder öffnen.