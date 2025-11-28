weather starkbewoelkt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Aschersleben
    4. >

  4. Diskussion um Gymnasium: Trägerwechsel des Ascherslebener Stephaneums: Kommt jetzt die Kehrtwende?

Diskussion um Gymnasium Trägerwechsel des Ascherslebener Stephaneums: Kommt jetzt die Kehrtwende?

Der Stadtratsbeschluss, das Ascherslebener Stephaneum in die Trägerschaft des Salzlandkreises zu übergeben, ist erst ein Jahr alt. Doch nun könnte die Kehrtwende kommen: Ein Widab-Antrag sorgt für Zündstoff.

Von Kerstin Beier 28.11.2025, 08:30
Behalten oder abgeben? Beim Ascherslebener Stephaneum gibt es nach der jüngsten Stadtratssitzung neue Entwicklungen.
Behalten oder abgeben? Beim Ascherslebener Stephaneum gibt es nach der jüngsten Stadtratssitzung neue Entwicklungen. (Foto: Thilo Leuschner)

Aschersleben/MZ - Dass Beschlüsse nicht in Stein gemeißelt sein müssen, hat der Ascherslebener Stadtrat am Mittwochabend eindrucksvoll bewiesen. Das Stephaneum soll nun doch nicht in die Trägerschaft des Landkreises übergehen, sondern bei der Stadt bleiben.