Der Stadtratsbeschluss, das Ascherslebener Stephaneum in die Trägerschaft des Salzlandkreises zu übergeben, ist erst ein Jahr alt. Doch nun könnte die Kehrtwende kommen: Ein Widab-Antrag sorgt für Zündstoff.

Trägerwechsel des Ascherslebener Stephaneums: Kommt jetzt die Kehrtwende?

Aschersleben/MZ - Dass Beschlüsse nicht in Stein gemeißelt sein müssen, hat der Ascherslebener Stadtrat am Mittwochabend eindrucksvoll bewiesen. Das Stephaneum soll nun doch nicht in die Trägerschaft des Landkreises übergehen, sondern bei der Stadt bleiben.