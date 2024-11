Die CDU/FDP-Fraktion hat sich im Ascherslebener Stadtrat durchgesetzt: Das Stephaneum wechselt 2026 in Trägerschaft des Salzlandkreises. Das soll pro Jahr durchschnittlich 200.000 Euro sparen. Doch die Entscheidung stößt auch auf Kritik.

Entscheidung ist gefallen: Ascherslebener Stephaneum wechselt in Trägerschaft des Salzlandkreises

Aschersleben/MZ - Am Ende war es denkbar knapp, und es brauchte die Schützenhilfe der AfD/Bafa-Fraktion, damit sich die CDU/FDP-Fraktion durchsetzen konnte: Das Gymnasium Stephaneum wird in die Trägerschaft des Landkreises wechseln. Beschlossen hat das der Stadtrat am Mittwochabend mit einer hauchdünnen Mehrheit von nur einer Stimme.