Von Leuna bis Querfurt lädt der Saalekreis vom 28. bis 30. November zu Weihnachtsmärkten ein. Zahlreiche Orte bieten Musik, Kulinarik und Kinderprogramme. Wo welche Höhepunkte warten.

Weihnachtsmärkte im Saalekreis: Alle Termine zum 1. Advent 2025

Am ersten Adventswochenende 2025 eröffnen im südlichen Saalekreis wieder zahlreiche Weihnachtsmärkte, etwa in Merseburg, Querfurt oder Leuna - wie hier im Jahr 2024.

Das erste Adventswochenende 2025 bringt im südlichen Saalekreis eine Fülle an stimmungsvollen Weihnachtsmärkten und familiären Adventsveranstaltungen. Die Orte der Region laden mit Musik, Kulinarik und Kinderprogrammen zum gemütlichen Auftakt der Vorweihnachtszeit ein. Die MZ gibt einen Überblick: