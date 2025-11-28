Seit 2008 betreibt Antonio Lista das italienische Eiscafé und Restaurant im Charlottencenter. Er wäre gern noch länger geblieben, doch er wurde sich mit dem Centermanagement nicht einig.

Mietvertrag gekündigt: Betreiber frustriert, weil er aus Charlottencenter Halle ausziehen muss

„Ja Italia“ steht auf dem Schild über dem Tresen, doch am Wochenende wird Antonio Lista sein italienisches Lokal Fellini im Charlottencenter schließen.

Halle (Saale)/MZ. - An diesem Samstag wird das Fellini im Charlottencenter Halle zum letzten Mal geöffnet sein. Können Gäste ein letztes Mal italienisches Eis, Pizza oder Pasta bestellen. „Sonntag mache ich zu“, sagt Inhaber Antonio Lista. Ganz freiwillig tut er das nicht.