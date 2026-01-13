Aufsehen erregendes Projekt Wie der Landkreis Mansfeld-Südharz schon jetzt finanziell vom Batteriegroßspeicher in Klostermansfeld profitiert
Die Pläne der Zelos Energy Developments GmbH aus Berlin für den Bau des in Europa wohl größten Batteriespeichers in Klostermansfeld haben bundesweit für Aufsehen gesorgt. Laut den Planungen sollen mit der gespeicherten Energie einmal über einen Zeitraum von fünf Stunden 6,5 Millionen Haushalte versorgt werden können. Und schon jetzt zahlt sich das Projekt für den Landkreis Mansfeld-Südharz aus.
Aktualisiert: 14.01.2026, 10:06
Klostermansfeld/MZ. - Die ersten positiven Auswirkungen auf den geplanten Batteriegroßspeicher am Rand von Klostermansfeld an der B 180 sind schon vor dem vorgesehenen Baustart in diesem Jahr zu verzeichnen.