Behörden schreiten in Rothenschirmbach ein Aufatmen im Dorf: Ausreißerhunde sind in Verwahrung

Aus einer privaten Tierhaltung in Rothenschirmbach wurde am 5. Juni eine größere Anzahl Hunde entnommen, die daraufhin in zwei Einrichtungen zur Versorgung von Tieren untergebracht wurden, teilt der Landkreis mit. Was die Besitzerin sagt.