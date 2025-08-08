In Dessau wird eine Rentnerin vermisst. Sie wurde nach Angaben der Polizei letztmalig am Freitag gegen 13 Uhr in der Pflegeeinrichtung in der Tornauer Straße gesehen.

87-jährige Rentnerin wird in Dessau vermisst - Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche

Dessau/MZ. - In Dessau-Roßlau wird eine 87-jährige Rentnerin vermisst. Das hat am Freitagabend, 8. August, gegen 21.30 Uhr die Polizei bekanntgegeben und die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Suche gebeten.

Wer hat Lieselotte Christa Kappe gesehen? Foto: Polizei

Die Seniorin ist nach Angaben der Polizei letztmalig am Freitag gegen 13 Uhr in der Pflegeeinrichtung in der Tornauer Straße in Dessau gesehen worden. Seitdem sei sie verschwunden. Sie trägt vermutlich eine graumelierte Hose und ein geblümtes Oberteil.

Polizeiliche Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Fährtenhund eingesetzt wurde, hatten bis zum Abend nicht zum Auffinden der Vermissten geführt.

Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten sollen an das Polizeirevier Dessau-Roßlau unter der Tel. 0340/2503-0 oder per E-Mail an [email protected] sowie an jede weitere Dienststelle gerichtet werden.