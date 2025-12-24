Die 2023 eingeebnete Dirtbahn an der Eisleber Siebenhitze wird neu gebaut. Bis wann die Fertigstellung geplant ist.

Arbeiten an neuer Dirtbahn an der Eisleber Siebenhitze haben begonnen

Eisleben/MZ/JM - An der Siebenhitze in Eisleben hat der Bau einer neuen Dirtbahn begonnen. Dabei handelt es sich um eine speziell modellierte Berg-und-Tal-Strecke für BMX- und Mountainbiker. Auf dem Gelände war bereits 2007 eine Dirtbahn errichtet worden, die später allerdings immer mehr verwahrloste und 2023 von der Stadt eingeebnet wurde.