Die Freizeitanlage an der Siebenhitze in Eisleben war 2023 eingeebnet worden. Die Stadt plant einen Neubau. Auch am Wiesengelände ist ein Projekt in Vorbereitung.

Bis wann die Eisleber Dirtbahn wieder neu gebaut werden soll

Eisleben/MZ. - Die Dirtbahn an der Eisleber Siebenhitze soll wieder hergestellt werden. Wie Sven Kassik, Fachbereichsleiter Kommunalentwicklung/Bau in der Stadtverwaltung, im Gespräch mit der MZ sagte, werde eine Firma die Anlage mit Erdmassen neu modellieren. Sie werde aber sowohl von der Fläche als auch von der Höhe der Hügel nicht mehr die früheren Ausmaße haben.