Die Skateranlage an der Eisleber Wiese wird instandgesetzt und durch einen Pumptrack erweitert. Wann der Bau geplant ist.

An der Eisleber Skaterbahn wird ein Pumptrack gebaut

Die Skaterbahn an der Eisleber Wiese ist in die Jahre gekommen. Jetzt soll die Anlage aufgewertet werden.

Eisleben/MZ - Die Skaterbahn am Eisleber Wiesengelände wird instandgesetzt und durch ein neues Angebot erweitert. Für Mountainbiker, Skateboarder und Inline-Skater wird hier eine sogenannte Pumptrack-Anlage gebaut. Das hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.