weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Eisleben
    4. >

  4. Eisleber Wiesengelände: An der Eisleber Skaterbahn wird ein Pumptrack gebaut

Jetzt einschalten
Landesliga im Livestream: VfB Ottersleben - Oscherslebener SC jetzt live sehen
Landesliga im Livestream: VfB Ottersleben - Oscherslebener SC jetzt live sehen

Eisleber Wiesengelände An der Eisleber Skaterbahn wird ein Pumptrack gebaut

Die Skateranlage an der Eisleber Wiese wird instandgesetzt und durch einen Pumptrack erweitert. Wann der Bau geplant ist.

Von Jörg Müller 20.02.2026, 18:00
Die Skaterbahn an der Eisleber Wiese ist in die Jahre gekommen. Jetzt soll die Anlage aufgewertet werden.
Die Skaterbahn an der Eisleber Wiese ist in die Jahre gekommen. Jetzt soll die Anlage aufgewertet werden. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Eisleben/MZ - Die Skaterbahn am Eisleber Wiesengelände wird instandgesetzt und durch ein neues Angebot erweitert. Für Mountainbiker, Skateboarder und Inline-Skater wird hier eine sogenannte Pumptrack-Anlage gebaut. Das hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.