Magdeburg/DUR – Top-Spiel in der Landesliga: Der Tabellenzweite VfB Ottersleben hat den starken Aufsteiger Oscherslebener SC am Freitag souverän mit 6:1 geschlagen. Wir haben das Duell exklusiv im Livestream übertragen. Hier sehen Sie die komplette Partie als Re-Live in der Wiederholung.