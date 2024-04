Auf frischer Tat gestellt Zwischenfall in Supermarkt in Roßlau - Ladendieb zückt plötzlich Messer und bedroht Mitarbeiter

In Roßlau hat ein Ladendieb am Montag ein Messer gezückt und Mitarbeiter einer Supermarkts bedroht. Der Mann flüchtete mit voll gepackter Tasche in Richtung Bahnhof.