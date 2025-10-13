Zur Eröffnung kam er selber: Handball-Star Renars Uscins hat seiner Mutter Aija den Traum von einem Café erfüllt.

Handballstar Renars Uscins hat in der Dessauer Wallstraße sein Café „10/23“ eröffnet. Seine Mutter Aija wird es betreiben.

Dessau/MZ/HTH. - Das Café „10/23“ von Handballstar Renars Uscins in der Dessauer Wallstraße 26 ist am Sonntag, 12. Oktober, eröffnet worden. „Wir sind überwältigt“, schrieb er auf Instagram zur Resonanz am Eröffnungstag.

Zum ersten Mal haben Uscins und seine Mutter Aija Flat White, Espresso, Cappuccino und andere Kaffeespezialitäten ausgeschenkt, boten dazu eine Auswahl von Gebäck an – von frischen Zimtschnecken über Cheesecake bis zu Bananenbrot. „Natürlich lief noch nicht alles perfekt – aber wir lernen, wachsen und geben alles, damit sich unser Café 10/23 für euch wie ein zweites Wohnzimmer anfühlt“, teilt Uscins nach der Eröffnung mit.

Mit dem Café hat sich der Handball-Nationalspieler und Juniorenwelthandballer, der beim TSV Hannover-Burgdorf spielt, einen Traum erfüllt. Seine Rückennummern in Hannover (10) und bei der Nationalmannschaft (23) haben dem Café seinen Namen gegeben. Am Samstagabend hatte Uscins beim schwer erkämpften 32:30-Sieg seines TSV Hannover-Burgdorf gegen den ThSV Eisenach noch verletzt auf der Bank gesessen und in der Halbzeitpause dem Sender „Dyn“ ein Interview gegeben.

Betrieben wird das Café von Uscins Mutter Aija. Geöffnet hat es dienstags bis freitags von 10.30 bis 17.30 Uhr und sonnabends von 10 bis 16 Uhr. Der Handballer selbst wird – anders als zur Eröffnung – nicht den Kaffee ausschenken. „Das“, sagte er der MZ, „erlaubt meine Zeit nicht.“