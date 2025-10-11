Die Thüringer geben nach einem guten Start in Hannover die Begegnung aus der Hand. Neun Minuten vor dem Abpfiff liegen die Gastgeber mit sieben Toren vorn.

Hannover - Die Handballer des ThSV Eisenach haben ihre fünfte Saisonniederlage hinnehmen müssen. Die Thüringer verloren am Samstag ihr Gastspiel beim TSV Hannover-Burgdorf mit 30:32 (14:17) und mussten damit die Niedersachsen in der Tabelle an sich vorbeiziehen lassen. Den größten Anteil am Erfolg der Hausherren hatten Marius Steinhauser (13/6), Leif Tissier und Vilhelm Poulsen (je 7). Für die Gäste erzielten Oskar Joellsen (8) und Felix Aellen (6/3) die meisten Tore.

Die Eisenacher erwischten einen guten Start in die Partie, lagen nach 14 Minuten mit 9:7 in Führung und scheiterten jedoch Ende der ersten Halbzeit immer wieder am deutschen Nationaltorhüter Joel Birlehm, der 13 Würfe der Thüringer parierte.

Mit einem 6:1-Lauf auf 13:10 (24.) wendeten die Niedersachsen das Blatt und hatten beim 30:23 neun Minuten vor dem Abpfiff für die Entscheidung gesorgt. Die Eisenacher konnten nur noch etwas Ergebniskosmetik betreiben.