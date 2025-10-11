Tausende Teilnehmer demonstrieren am Brandenburger Tor unter dem Motto „United 4 Gaza“. Die Teilnehmer rufen auch anti-israelische Parolen und kritisieren deutsche Waffenlieferungen.

Berlin - Tausende Menschen nehmen im Regierungsviertel in Berlin an einer pro-palästinensischen und anti-israelischen Demonstration teil. Bei der Demo wurde lautstark Freiheit und Gerechtigkeit für Palästina gefordert, viele Menschen schwenkten Flaggen.

Israel wurde von Rednern als „kaltblütiger Mörder“ dargestellt. Auch die deutsche Politik wurde kritisiert, unter anderem für Waffenlieferungen an Israel. Auf Plakaten war etwa „Israel bombardiert, Deutschland finanziert“ zu lesen.

Nach Angaben der Polizei nahmen etwa 14.000 Menschen an der Demonstration teil. Sie starteten unweit des Brandenburger Tors. Nach einem Marsch durch das Regierungsviertel ist das Ziel der Neptunbrunnen nahe dem Alexanderplatz. Die Demonstration verlief zu Beginn friedlich.