Die zweite Auflage des Dessau-Roßlauer Adventssingens hat zahlreiche Besucher vor dem Mausoleum im Tierpark auf das Weihnachtsfest eingestimmt. Schlagersängerin Annemarie Eilfeld führte durch das Programm.

Vor stimmungsvoll beleuchteter Kulisse: das große Dessau-Roßlauer Weihnachtssingen am Mausoleum im Tierpark. Mit dabei war auch Annemarie Eilfeld.

Dessau-Roßlau/MZ. - Nach dem Auftakt am ersten Advent auf der Roßlauer Wasserburg hat am Samstag, 13. Dezember, die zweite Ausgabe des großen Dessau-Roßlauer Weihnachtssingens am Mausoleum im Tierpark stattgefunden. Vor stimmungsvoll erleuchteter Kulisse stand auch in diesem Jahr das gemeinsame Singen im Mittelpunkt.

Dessau-Roßlauer Weihnachtssingen am Mausoleum: Schlagersängerin Annemarie Eilfeld führte durch das abwechslungsreiche Programm

Wie bereits im vergangenen Jahr hat die Schlagersängerin Annemarie Eilfeld, die ihre Wurzeln in Dessau-Roßlau hat, gemeinsam mit Jazz-Band durch das abwechslungsreiche Programm geführt. Neben bekannten Klassikern wie „Alle Jahre wieder“ und „O Tannenbaum“ brachte die Künstlerin auch eigene weihnachtliche Lieder mit auf die Bühne.

Zudem wurde das Programm im Tierpark durch besondere Gäste bereichert. Am Mausoleum haben die „Fürstsingers“ des Philanthropinums unter der Leitung von Steffen Schwalba drei Stücke präsentiert. Auch die Puppen Pit & Poldi begrüßen wieder alle kleinen und großen Gäste. Die besinnliche Adventsstimmung abrundend verlas Kirchenpräsident a.D. Joachim Liebig die Weihnachtsgeschichte.

Die Schirmherrschaft für das Weihnachtssingen hat Oberbürgermeister Robert Reck übernommen. Veranstaltet wurde das Event vom Anhaltischen Theater und den Stadtwerken Dessau.