Was beim Tanz begann und auf Händen endete

Dessau/MZ - Dieser Dezembertag vor 65 Jahren war einer von den freundlichen: Kein Niederschlag, kein Wind bei erträglichen Temperaturen. Arm in Arm gehen die frisch getrauten Eheleute Margitta und Heinz Zitterbarth den Weg von der Kirche Ziebigk bis heim in die Essener Straße zu Fuß. Zur Wohnung der Brauteltern Hoth, wo das junge Paar seine erste Bleibe findet.

Mag sein, dass die folgenden sechseinhalb Jahrzehnte den einen oder anderen Sturm brachten oder auch mal ein Gewitter. Aber ernstlich gestritten, das haben sich die Zitterbarths nie. „Mein Mann hat mich immer auf Händen getragen“, sagt Margitta am Tag ihrer Eisernen Hochzeit am Mittwoch liebevoll. Und Heinz lächelt stolz.

Wie Mädchen aus Dessau und in Sarajevo aufgewachsener Junge zueinander fanden

Einander gefunden haben die beiden „Eisernen“ auf dem Tanzboden. Während Margitta Hoth aus Dessau stammt, kam Heinz erst über manche Umwege in die Elbestadt. Geboren 1934 und bis zur Einschulung aufgewachsen in Sarajevo als Nachfahre eines Museumswissenschaftlers aus Zerbst, hat der Junge in einer deutschsprachigen Klosterschule Lesen, Schreiben und Rechnen gelernt. „Aber das war erst der Anfang, als Kind habe ich neunmal die Schule gewechselt“, erinnert er sich. 1941 kam er mit der Mutter und der um zwei Jahre älteren Schwester Ingeborg dann nach Litzmannstadt (Lodz in Zentralpolen). Doch da war schon Krieg und der Vater im Feld. Nach Deutschland kam Heinz Zitterbarth zum ersten Mal erst als Zehnjähriger 1944. Dort war der Großvater als einziger Verwandter Anlaufpunkt nahe am Gildehaus. Und Heinz wechselte wieder die Schule, kam ans Francisceum und musste 1945 miterleben, wie die gerade gefundene Heimat zum Kriegsende im Bombenangriff unterging. Nach Dessau kam er 1947 und dort in die Mauerschule.

Spannende Arbeits- und Lebenswege bis zum Ruhestand

Nach der Schlosserlehre im Gasgerätewerk und Maschinenbaustudium am Bauhaus sattelte der Jungingenieur, der inzwischen im Zementanlagenbau arbeitete, noch einen Ingenieur in der Datenverarbeitung und einen dritten Titel in Arbeitswissenschaft auf. Dem Betrieb aber blieb er über Jahrzehnte bis 1991 und zum Altersübergang treu. Margitta lernte Verkauferin , qualifizierte sich weiter zu Buchhalterin, arbeitete erst im Gasgerärewerk und im Verwaltungsbereich von Apotheken in der Heidestraße und in der Parkapotheke. Zudem regelte sie über weite Strecken den Haushalt, blieb in Summe zehn Jahre zu Hause, als die Kinder heranwuchsen.

Die Zitterbarths, heute 88 und 85 Jahre alt, haben drei Töchter großgezogen und heute vier Enkel und ein Urenkelkind. Aber wie war das nun beim Kennenlernen? Margitta weiß es noch ganz genau: „Silvester 1955/56 und Tanz im Kornhaus. Meine Freundin war schon von ihren Eltern abgeholt worden. Aber ich wollte noch etwas bleiben und habe das meinen Tanzpartner Heinz auch gesagt. Dessen Antwort - keine Sorge, ich bringe Sie heim.“ Das hat Heinz grundanständig getan. Und seither trägt er seine Margitta auf Händen.