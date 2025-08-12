weather sonnig
Halle (Saale), Deutschland
Dessau-Roßlaus Stadtverwaltung arbeitet seit 2023 an einem Hitzeaktionsplan, der Bürger bei extremen Temperaturen schützen soll. Warum sich die Fertigstellung verzögert und wie viele Menschen in der Region jährlich an Hitze sterben.

Von Robert Horvath 12.08.2025, 14:00
Temperaturen über 38 Grad Celsius gelten als extreme Wärmebelastung.
Temperaturen über 38 Grad Celsius gelten als extreme Wärmebelastung. (Foto: dpa)

Dessau-Roßlau/MZ. - Existiert in Dessau-Roßlau ein Hitzeaktionsplan, um Menschen bei den steigenden Temperaturen im Sommer zu schützen? Das wollte Stadtrat Jakob Uwe Weber (Aktive-Bürgerliche-Vernunft) im Ausschuss für öffentliche Sicherheit von der Verwaltung wissen. Angesichts der hohen Temperaturen, die mitunter erreicht werden, seien gezielte Maßnahmen „bitternötig“.