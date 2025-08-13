In Dessau-Roßlau ist seit Dienstag, 12. August, ein 15-jähriges Mädchen verschwunden.

Sie wurde zuletzt am „Nordclub“ gesehen - 15-jähriges Mädchen wird in Dessau vermisst

Die Polizei in Dessau-Roßlau bittet um Hilfe bei der Suche nach der 15-Jährigen.

Dessau/MZ. - In Dessau-Roßlau wird seit Dienstag, 12. August, ein 15-jähriges Mädchen vermisst. Das hat am Mittwoch das Polizeirevier gemeldet - und eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet.

Die Jugendliche wurde nach Angaben der Polizei zuletzt am Dienstag gegen 20 Uhr im Bereich des „Nordklubs“ am Dessauer Friederikenplatz gesehen.

Lea-Sophie wird in Dessau vermisst. Foto: Polizei

Die 15-jährige Lea-Sophie ist 1,63 Meter groß, von schlanker Gestalt und hat blonde schulterlange Haare. Sie ist vermutlich mit einer schwarzen langen Hose und einem schwarzen Pullover bekleidet und könnte eine schwarz-rote Umhängetasche mit sich führen.

Eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen haben bislang nicht zum Auffinden der Vermissten geführt, weshalb man nun auf Hinweise der Bevölkerung hofft.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Gesuchten nimmt das Polizeirevier Dessau-Roßlau unter der Tel. 0340/25030 oder per E-Mail an [email protected] entgegen.