Die Schloß Hoym Stiftung lädt bereits zum 20. Mal zu einem Sportfest für Menschen mit Behinderung ein. Welche Überraschungen es zum Jubiläum gibt.

Sportfest der Schloß Hoym Stiftung ist wieder ein Fest der Gemeinschaft

Auch mit Behinderung kann man sportlich unterwegs sein. Das zeigte das 20. Sportfest im Schloß Hoym.

Hoym/MZ - „Es lebe der Sport“, ruft René Strutzberg, als er am Dienstagmorgen das Sportfest der Schloß Hoym Stiftung eröffnet – das inzwischen 20. seiner Art. „Bestes Wetter haben wir heute“, schaut der Geschäftsführer der Stiftung in den sommerlichen Himmel. „Sportliche Fitness haben Sie mitgebracht“, spricht er die Anwesenden an.