Wegen krankheitsbedingter Ausfälle ist das Standesamt in Quedlinburg seit März immer wieder geschlossen gewesen. So konnte beispielsweise das Ausstellen von Urkunden nur schriftlich beantragt werden. Was der Oberbürgermeister jetzt angekündigt hat.

Standesbeamte führen Eheschließungen durch; das ist aber nur eine Aufgabe von vielen.

Quedlinburg/MZ. - Standesbeamte führen nicht nur Eheschließungen durch und beurkunden diese. Sie beurkunden etwa auch Sterbefälle oder Geburten. Und das Standesamt ist ebenso zuständig, wenn zum Beispiel der Familienname eines Kindes nach der Geburt geändert werden soll, für eine Eheschließung im Ausland eine Ehefähigkeitsbescheinigung benötigt wird und vieles mehr. Das Standesamt der Stadt Quedlinburg aber ist seit März immer wieder geschlossen gewesen; Urkundenausstellungen beispielsweise konnten nur schriftlich oder per Mail beantragt werden.