Bauarbeiten an Ortsdurchfahrt Reinstedt Sanierung von Kreisstraße in Falkenstein startet – Anwohner müssen sich auf lange Sperrungen einstellen
Kopfsteinpflaster, Flicken aus Asphalt, kaum Gehwege - die Kreisstraße im Falkensteiner Ortsteil Reinstedt gehört zu den schlechtesten im Landkreis Harz. Das soll sich jetzt ändern.
Aktualisiert: 13.08.2025, 10:28
Reinstedt/MZ. - Mancher hätte schon gar nicht mehr damit gerechnet, dass es in diesem Jahr noch losgeht, sagt Reinstedts Ortsbürgermeisterin Michaela Schneider. Doch am Dienstag ist mit dem symbolischen ersten Spatenstich der offizielle Startschuss gefallen.