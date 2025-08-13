Kopfsteinpflaster, Flicken aus Asphalt, kaum Gehwege - die Kreisstraße im Falkensteiner Ortsteil Reinstedt gehört zu den schlechtesten im Landkreis Harz. Das soll sich jetzt ändern.

Sanierung von Kreisstraße in Falkenstein startet – Anwohner müssen sich auf lange Sperrungen einstellen

Mit einem symbolischen Spatenstich geben Landrat Thomas Balcerowski (3.v.r.), Stadtbürgermeister Rico Röse (2.v.l.), Ortsbürgermeisterin Michaela Schneider (3.v.l.) und Vertreter der am Bau beteiligten Firmen den Startschuss zur Sanierung der Kreisstraße in Reinstedt.

Reinstedt/MZ. - Mancher hätte schon gar nicht mehr damit gerechnet, dass es in diesem Jahr noch losgeht, sagt Reinstedts Ortsbürgermeisterin Michaela Schneider. Doch am Dienstag ist mit dem symbolischen ersten Spatenstich der offizielle Startschuss gefallen.