Zwischenfall in Gaststätte Waffe im Rucksack, Pistole am Gürtel - Polizei stoppt 23-Jährigen auf Stadtfest in Dessau

Am Rande des Stadtfestes in Dessau hat es am Sonnabend in der Zerbster Straße einen Zwischenfall gegeben. Ein angetrunkener 23-Jähriger wurde gestellt.