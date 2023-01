Auf dem Trockenen Vermieter bezahlte Rechnung nicht: Fünfköpfige Familie in Roßlau hat seit einer woche kein Wasser

Die Familie von Djamila Osuji in Roßlau sitzt auf dem Trockenen. Ihre Vermieterin hat die Abschläge an die Stadtwerke nicht bezahlt. Wie sich die Familie nun behilft und was der Mieterbund und die Stadtwerke dazu sagen.