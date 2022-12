Ausweichmanöver geht schief - Zwei Verletzte bei Unfall auf der A9 in Höhe Dessau

Weil ein Lastwagen auf die mittlere Spur fährt, muss ein Auto auf der A9 bei Dessau ausweichen. Dadurch kommt es am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr zu einem Unfall mit Verletzten und hohem Sachschaden.

Verkehrsunfall auf der A9 in Richtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Dessau-Süd und Dessau-Ost.

Dessau/MZ - Ein Verkehrsunfall bei dem zwei beteiligte Fahrer leicht verletzt wurden und ein Sachschaden in Höhe von zirka 48.000 Euro entstand, hat sich am Dienstag, 6. Dezember, gegen 7.53 Uhr auf der A9 in Richtung Berlin zwischen den Anschlussstellen Dessau-Süd und Dessau-Ost ereignet.