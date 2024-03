Am 8.April beginnen Stadt Dessau-Roßlau und die DVV-Stadtwerke mit den Arbeiten. Erneuert werden Fahrbahn, Gehwege, Beleuchtung, Leitungen und Medien.

Umgestaltung des Umfeldes vom Bauhaus: Hardenbergstraße in Dessau wird zur Baustelle

Blick in die Hardenbergstrasse, von der Jahnstraße aus: Hier beginnen am 8. April die Bauarbeiten.

Dessau/MZ. - Ab Montag, dem 8.April, wird die Hardenbergstraße für einige Monate zur Baustelle. Die Stadt Dessau-Roßlau und die DVV-Stadtwerke arbeiten hier gemeinsam. Mit dieser Maßnahme, heißt es in einer Mitteilung der Stadt, werde die Umsetzung des Konzeptes zur Sanierung der Infrastruktur im Nordwesten der Stadt weiter fortgesetzt. Nach der Sanierung der Liebknechtstraße, der Hegelstraße / Luxemburgstraße folge nun die Sanierung eines Teilabschnittes der Hardenbergstraße.

Vollsperrung ab dem 8. April für neue Fahrbahn, Gehwege und Beleuchtung

Der zu sanierende Bereich beginnt im Osten am Einmündungsbereich der Jahnstraße und endet im Westen an der Einmündung der Bauhausstraße. Der grundhafte Ausbau wird unter Vollsperrung des Ausbaubereiches durchgeführt. Die Erneuerung des 140 Meter langen Abschnittes umfasst den Neubau der Fahrbahn in Asphaltbauweise, die Neugestaltung der Gehwege und die Herstellung einer modernen Straßenbeleuchtungsanlage. Bevor diese Arbeiten beginnen, wird die DVV den Mischwasserkanal, die Stromleitungen und andere Medien neu verlegen bzw. gemäß Erfordernis umverlegen.

Bei den Erdbauarbeiten müssen zudem die Belange des Kampfmittelbeseitigungsdienstes und der Denkmalschutzbehörde mit beachtet werden. Der aktive Beginn der Bauleistungen erfolgt ab 8. April, das Bauvorhaben soll Ende Oktober abgeschlossen sein. Auftragnehmer der Bauleistungen ist die Strabag AG. Wie es in der Mitteilung der Stadt heißt, wird das Bauunternehmen vor Beginn der Arbeiten nochmals die Anlieger mit Handzetteln über den Ablauf und die örtlichen Ansprechpartner informieren.

Umfeldgestaltung am Bauhaus: 435.000 Euro fließen in die Hardenbergstraße

Das Bauvorhaben stellt einen weiteren Beitrag zur attraktiven Umfeldgestaltung rund um das Bauhaus im Sanierungsgebiet Nord-West dar und wird zum Teil mit Fördermitteln finanziert. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich auf ca. 435.000 Euro. Der städtische Anteil von ca. 300.000 Euro wird laut Mitteilung komplett Mitteln der Landesentwicklungsgesellschaft (SALEG) finanziert.