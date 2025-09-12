Die Rentieranlage ist umgestaltet und an den Tierpark Dessau übergeben worden. Was sich durch die Bauarbeiten verändert hat und welches Projekt als nächstes auf der Liste steht.

Umgestaltete Rentieranlage eröffnet - Was neu ist und welches Projekt der Tierpark Dessau als nächstes angeht

Die neun Rentiere des Tierparks Dessau gewöhnen sich bereits seit einigen Tagen auf der neugestalteten Anlage ein.

Dessau-Roßlau/MZ. - „Wir konnten mal wieder das tun, wofür der Förderverein da ist: den Tierpark schöner machen.“ Diese Worte sprach Doreen Fucke, Vorsitzende der Tierparkfreunde Dessau, am Donnerstagnachmittag nicht ohne Stolz, als das umgestaltete Rentiergehege dem Tierpark Dessau übergeben wurde. Sie freue sich, dass es die nordischen Tiere jetzt schöner haben als zuvor. Damit ist sie wohl nicht allein. Doch was hat sich auf der Anlage getan?