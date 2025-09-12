Eigentlich wollte die Mibrag im Strukturwandelausschuss über Zukunftspläne berichten. Aus einem ganz bestimmten Grund musste das aber verschoben werden.

Wo die Mibrag weiter auf Wasserstoff setzt

Die Mibrag hält weiter an ihrem Wasserstoffvorhaben bei Profen fest.

Theissen/MZ. - In den vergangenen Jahren wurde Wasserstoff als Energieträger der Zukunft und als Ersatz für Kohle und Gas gehandelt, doch inzwischen wird die Kritik daran lauter und betrifft vor allem die hohen Produktionskosten. Das Energieunternehmen Mibrag wolle trotzdem an dem Plan festhalten.