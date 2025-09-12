Das Landgericht Halle verhandelt weiter über sexuelle Übergriffe eines Mannes an seinen Stieftöchtern. Ob er die Taten gesteht und was der leibliche Vater der Mädchen dazu sagt.

Wie ein 38-Jähriger Missbrauch an seinen Stieftöchtern erklärt

In diesem Saal des Landgerichts Halle wird verhandelt.

Halle/MZ. - Er komme nicht mehr an seine Kinder heran, erklärt der leibliche Vater dreier Töchter, die von ihrem Stiefvater in ihrem Haus in einem Dorf im südlichen Saalekreis in 26 Fällen sexuell missbraucht worden sein sollen. Der 38-jährige Stiefvater muss sich nun vor dem Landgericht Halle verantworten.