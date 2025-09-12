Ein 19-Jähriger aus Sandersdorf-Brehna steht unter Verdacht, über einen Shop mit rechtsextremen Kontext gehandelt zu haben. Gefunden wurden vor allem Böller.

Online-Shop im Fokus: Ermittlungen nach Razzia in Roitzsch laufen gegen 19-Jährigen weiter

Roitzsch/MZ. - Nach den Durchsuchungen Anfang April in Roitzsch liegen inzwischen neue Erkenntnisse zum laufenden Ermittlungsverfahren vor. Das geht aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage im Landtag hervor. Im Fokus steht weiterhin ein 19-jähriger Mann aus Sachsen-Anhalt, gegen den wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt wird.