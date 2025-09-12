Im Ortsteil Ermsleben der Stadt Falkenstein/Harz soll ein Edeka-Markt gebaut werden. Doch seit vielen Monaten passiert auf dem dafür vorgesehenen Grundstück nichts. Ist das Supermarkt-Projekt gestorben?

Sechs Jahre Planung, kein Bau: Was wird aus dem neuen Edeka-Supermarkt in Falkenstein?

In Ermsleben bei Falkenstein/Harz wartet man auf den Bau des neuen Edeka-Supermarktes. Doch die Baustelle liegt auf Eis.

Ermsleben/MZ. - Im Frühjahr 2024 haben am Falkensteiner Weg in Ermsleben Abrissarbeiten begonnen, um auf einem brachliegenden Gelände einen Edeka-Markt zu bauen. Inzwischen fragen sich viele, ob der noch kommt, weil sich nichts tut.