weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. Edeka: Bauprojekt für Supermarkt-Neubau in Falkenstein stockt

Einkaufen in Ermsleben Sechs Jahre Planung, kein Bau: Was wird aus dem neuen Edeka-Supermarkt in Falkenstein?

Im Ortsteil Ermsleben der Stadt Falkenstein/Harz soll ein Edeka-Markt gebaut werden. Doch seit vielen Monaten passiert auf dem dafür vorgesehenen Grundstück nichts. Ist das Supermarkt-Projekt gestorben?

Von Rita Kunze Aktualisiert: 12.09.2025, 15:31
In Ermsleben bei Falkenstein/Harz wartet man auf den Bau des neuen Edeka-Supermarktes. Doch die Baustelle liegt auf Eis.
In Ermsleben bei Falkenstein/Harz wartet man auf den Bau des neuen Edeka-Supermarktes. Doch die Baustelle liegt auf Eis. Symbolfoto: picture alliance / dpa

Ermsleben/MZ. - Im Frühjahr 2024 haben am Falkensteiner Weg in Ermsleben Abrissarbeiten begonnen, um auf einem brachliegenden Gelände einen Edeka-Markt zu bauen. Inzwischen fragen sich viele, ob der noch kommt, weil sich nichts tut.