Am Falkensteiner Weg in Ermsleben wird derzeit eine Brachfläche beräumt. Ein neuer Supermarkt soll dort zum Jahresende eröffnet werden - auch mit E-Ladesäulen für die Kunden. Was Edeka Minden-Hannover genau vorhat und wie es mit dem NP-Markt weitergeht.

Ermsleben/MZ. - Am Falkensteiner Weg gegenüber der Kita „Gänseblümchen“ in Ermsleben tut sich was: Auf dem Gelände, das seit einem großen Brand im Jahr 2017 brach liegt, haben die Abrissarbeiten begonnen. Zum Jahresende – so der Plan – soll dort ein Edeka-Markt eröffnet werden.