Eigentlich sollte am Mittwoch, 6. Januar, Schluss sein. Doch das tolle Winterwetter hat die Betreiber umdenken lassen.

Überraschung für alle Eislauffans - Eisbahn auf dem Dessauer Marktplatz bleibt länger geöffnet

Die Stadtwerke EisArena auf dem Dessauer Marktplatz wird kurzfristig bis Sonntag, 10. Januar, verlängert. Das hat Dirk Merkel, Veranstalter vom Dessauer Adventsmarkt, auf seinen Social-Media-Kanälen bekannt gegeben. Merkel hatte zuletzt schon deutlich gestiegene Besucherzahlen auf der Dessauer Eisbahn bilanziert – 11.200 gegenüber 8.000 im Vorjahr. Diese Zahl dürfte nun weiter steigen.

Wegen der Oury-Jalloh-Demo bleibt die Eisbahn zwar am Mittwoch, 7. Januar, geschlossen. Donnerstag und Freitag hat sie dann aber von 14 bis 20 Uhr und Sonnabend und Sonntag von 11 bis 20 Uhr geöffnet.