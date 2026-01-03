Die „Stadtwerke EisArena“ in Dessaus Innenstadt ist ein Besuchermagnet - und nur noch wenige Tage geöffnet. Wie die Eisbahn tausende Besucher angelockt und überzeugt hat.

„Sind sehr zufrieden mit Besucherzahl“ - Eisbahn geht rekordverdächtig in den Endspurt

30 Meter lang und 15 Meter breit: Die „Stadtwerke EisArena“ in Dessau-Roßlau ist Anziehungspunkt für viele Familien aus dem Umland.

Dessau-Roßlau/MZ. - Der Dessauer Adventsmarkt ist fast vollständig abgebaut. Doch ein kleines Überbleibsel von dem, was dort die vergangenen Wochen zu finden war, zieht auch weiterhin Besucher auf den Platz vor dem Rathaus – und das nicht zu wenig. Hauptanlaufpunkt ist die Eisbahn oder „Stadtwerke EisArena“, wie sie offiziell heißt. Noch wenige Tage können Schlittschuhbegeisterte hier ihre Runden drehen.