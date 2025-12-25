Der Dessau-Roßlauer HV trifft am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Anhalt Arena auf den HC Elbflorenz Dresden. Das Derby elektrisiert die Fans. Am Montag waren schon 1.750 Tickets war. Was man vorher wissen muss.

Timo Löser mit Kampfansage vor Derby: „Wir haben total Bock darauf, in Dessau erfolgreich zu sein“

Im April 2024 konnte der Dessau-Roßlauer HV ein 29:28-Sieg im Derby gegen den HC Elbflorenz Dresden feiern.

Dessau-Roßlau/MZ/SBR. - Vor dem mit Spannung erwarteten Weihnachtsderby zwischen dem Dessau-Roßlauer HV und dem HC Elbflorenz Dresden hat sich der Ex-Dessauer Timo Löser optimistisch gezeigt. „Ein Derby am Weihnachtsfeiertags-Spieltag – was Besseres gibt es nicht!“, wird der Torjäger auf der Webseite der Sachsen zitiert. „Wir haben total Bock darauf, in Dessau erfolgreich zu sein. Wir haben die Mentalität und die Qualität, dort erfolgreich zu sein. Wir werden kein Prozent weniger geben als in den letzten Spielen.“