Timo Löser hat den Dessau-Roßlauer HV im Jahr 2024 verlassen. In Richtung Dresden. Dort bleibt er nun länger.

Dresden/Dessau/MZ: - Handball-Zweitligist HC Elbflorenz Dresden hatden Vertrag mit Rückraumspieler Timo Löser langfristig bis 2029 verlängert. Der 26-Jährige, der im Sommer 2024 vom Dessau-Roßlauer HV an die Elbe gewechselt war, bleibt dem Verein damit weiterhin erhalten.

Seit seinem Wechsel in die sächsische Landeshauptstadt hat sich Löser zu einer zentralen Säule im Angriff entwickelt. In der Statistik stehen 153 Tore in der vergangenen Saison und bereits 59 Treffer in den ersten zwölf Partien dieser Spielzeit. Der 1,97 Meter große Rechtshänder überzeugt dabei nicht nur als verlässlicher Topscorer, sondern zunehmend auch als kompletter Spieler in Offensive und Defensive.

Timo Löser hatte den Dessau-Roßlauer HV 2024 als Leistungsträger verlassen

Geboren in Merseburg, ausgebildet beim SV Friesen Frankleben und später in der Nachwuchsakademie des SC DHfK Leipzig - wo er unter Trainer André Haber die Deutsche A-Jugend-Meisterschaft gewann –, war Löser nach Dessau gegangen und war hier 2020 mit in die zweite Liga aufgestiegen. Dessau-Roßlau verließ er als Leistungsträger.

„Ich freue mich sehr, weiterhin Teil des HC Elbflorenz sein zu dürfen“, sagte Löser auf der Websete des HC Elbflorenz Dresden. „Die Ziele des Vereins decken sich perfekt mit meinen eigenen: Wir wollen aufsteigen und in Dresden Bundesliga-Handball spielen – Stadt, Verein, Umfeld und Fans haben das verdient. Wir sind hier noch lange nicht am Ende. Ich freue mich auf die Zukunft.“

Der Dessau-Roßlauer HV und der HC Elbflorenz Dresden treffen in diesem Jahr im Christmas-Game aufeinander. Das Spiel am zweiten Weihnachtsfeiertag wird um 16 Uhr in der Anhalt Arena angepfiffen.