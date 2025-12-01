Handball-2.Liga „Es war ein hartes Stück Arbeit für uns“ - DRHV erkämpft sich Auswärtssieg in Großwallstadt
Der Dessau-Roßlauer HV hat in der 2. Handball-Bundesliga am Sonntagabend beim TV Großwallstadt. Der Gastgeber hielt lange dagegen. Am Ende aber triumphierte Dessau-Roßlau.
01.12.2025, 11:05
DESSAU/MZ. - Die Musik im Mannschaftsbus der Zweitligahandballer des Dessau-Roßlauer HV ist am ersten Advent bei der Heimfahrt vom TV Großwallstadt etwas lauter gewesen. Die Insassen hatten einen Grund zum Feiern.