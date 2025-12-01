weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Handball-2.Liga: „Es war ein hartes Stück Arbeit für uns“ - DRHV erkämpft sich Auswärtssieg in Großwallstadt

Der Dessau-Roßlauer HV hat in der 2. Handball-Bundesliga am Sonntagabend beim TV Großwallstadt. Der Gastgeber hielt lange dagegen. Am Ende aber triumphierte Dessau-Roßlau.

Von FRANK NESSLER 01.12.2025, 11:05
Mika Schüler ist in Großwallstadt wieder der erfolgreichste Werfer des DRHV. Mit acht Toren war er am Sonntagbend am Auswärtssiegbeteiligt.
FOTO: FRANK NESSLER

DESSAU/MZ. - Die Musik im Mannschaftsbus der Zweitligahandballer des Dessau-Roßlauer HV ist am ersten Advent bei der Heimfahrt vom TV Großwallstadt etwas lauter gewesen. Die Insassen hatten einen Grund zum Feiern.