Der Dessau-Roßlauer HV hat in der 2. Handball-Bundesliga am Sonntagabend beim TV Großwallstadt. Der Gastgeber hielt lange dagegen. Am Ende aber triumphierte Dessau-Roßlau.

„Es war ein hartes Stück Arbeit für uns“ - DRHV erkämpft sich Auswärtssieg in Großwallstadt

Mika Schüler ist in Großwallstadt wieder der erfolgreichste Werfer des DRHV. Mit acht Toren war er am Sonntagbend am Auswärtssiegbeteiligt.

DESSAU/MZ. - Die Musik im Mannschaftsbus der Zweitligahandballer des Dessau-Roßlauer HV ist am ersten Advent bei der Heimfahrt vom TV Großwallstadt etwas lauter gewesen. Die Insassen hatten einen Grund zum Feiern.