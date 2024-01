Dessau-Roßlau/MZ. - Schock für Handball-Zweitligist Dessau-Roßlauer HV: Top-Torjäger Timo Löser wird den Dessau-Roßlauer HV nach der Saison verlassen. Löser zieht nach Angaben des Vereins eine vertraglich zugesicherte Option, um aus seinem noch bis Sommer 2025 laufenden Vertrag auszusteigen - und wechselt zum Ligakonkurrenten HC Elbflorenz Dresden.

Löser war 2019 aus Leipzig nach Dessau-Roßlau gekommen und konnte bereits in seinem ersten Jahr bei den Dessau-Roßlauern den Aufstieg in die 2. Handball-Bundesliga feiern. In seiner nunmehr vierten Saison im Unterhaus des deutschen Handballs hat sich Löser zu einem der treffsichersten Torschützen der gesamten Liga entwickelt. In der letzten Saison erzielte er in 38 Saisonspielen 226 Tore, was ihm den Titel „Bester Feldtorschütze der 2. HBL“ einbrachte. Und auch in der aktuellen Spielzeit führt er diese Kategorie mit 117Treffern an.

„Die fünf Jahre hier beim Dessau-Roßlauer HV waren sehr intensiv mit vielmehr Höhen als Tiefen. Eine absolut schöne Zeit“, erklärte Löser in einer Pressemitteilung des Verein. „Ich habe mich im Umfeld des DRHV immer sehr wohlgefühlt und bin sehr dankbar über die Zeit hier. Jedoch hatte ich das Gefühl, dass wenn ich den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen möchte, dann muss dieser jetzt erfolgen.“

In Dresden bekomme er die Chance, Teil eines Projektes zu werden mit neuen und anderen Ambitionen, so der Spieler. „Zudem kenne ich Dresdens Trainer André Haber aus meiner Jugendzeit in Leipzig und habe mit ihm sehr gute Erfahrung gesammelt.“ Löser versicherte: „Es ist keine Entscheidung gegen Dessau-Roßlau, sondern für mich die Chance, meiner Karriere einen neuen Impuls zu geben.“

DRHV-Trainer Uwe Jungandreas: „Das ist schon ein Verlust für uns“

„Es ist sehr schade und tut mir schon leid, dass Timo geht“, erklärte Trainer Uwe Jungandreas. Löser habe von Beginn an eine führende Rolle im DRHV-Spiel übernommen, sei immer torgefährlich gewesen, immer mit vielen Aktionen im Abschluss sowie auch im Zusammenspiel. „Das ist schon ein Verlust für uns.“ Wenn er jetzt den nächsten Schritt gehen möchte, dann sei das sicherlich auch folgerichtig und verständlich. „Ich wünsche Timo viel Glück dafür. Es ist ein Schritt, den man jedem Spieler zugestehen muss.“

„Der Verlust eines Führungsspielers ist für alle im Verein und drumherum sehr schmerzhaft“, erklärt Vanja Radic, der Sportliche Leiter des Vereins. „Wir haben natürlich alles versucht, um ihn hierzubehalten, respektieren jedoch seinenWunsch, eine neue Herausforderung in einem neuenUmfeldanzunehmen und wünschen Timo alles Gute für seine weitere Handball-Karriere.“

Vor Timo Löser hatte schon Linksaußen Jakub Hrstka seinen Abschied zum Saisonende angekündigt. Der DRHV steht vor einem Neuaufbau.