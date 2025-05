Dessau/MZ. - Mit Musik Gutes tun: Beim jährlichen Benefizkonzert der Bundespolizeidirektion Pirna in Dresden sind in diesem Jahr über 15.000 Euro zusammen gekommen. Die Summe geht zu gleichen Teilen an zwei Einrichtungen, die sich für krebskranke Kinder und Jugendliche engagieren – darunter der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst „Lila Wolke“ in Dessau.

